Эксперты назвали ТОП-5 американских авто, которые не нужно покупать

Американские автомобили часто считаются наиболее практичными и идеальными, но к сожалению это не так. Эксперты составили рейтинг американских машин, которые не нужно покупать.

Прежде всего стоит заострить внимание на Cadillac Escalade, который обустроили электронными компонентами. Они часто подвергаются износу и некорректно работают. По истечении небольшого времени после покупки начинает протекать люк. Также часто возникают неполадки у системы полного привода.

Второе место досталось RAM 500, у которого часто ломаются датчики. Еще у данного автомобиля наблюдается большой расход горючего, которое должно отличаться высоким качеством, так как могут появиться неполадки.

ТОП-3 занимает Chrysler 200, который обустраивается 9-ступенчатой КПП. Эта трансмиссия часто ломается, а устранять неполадки очень дорого. В ТОП-5 вошли Chevrolet Suburba и Jeep Renegade. Первый обзавелся недоработанными электронными ассистентами, жесткой подвеской и проблемной трансмиссией. У второго имеются проблемные тормоза, КПП и неэкономные затраты топлива.