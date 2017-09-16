В США продавец магазина съела ветчины на 9 тысяч долларов

Однако местный шериф сомневается, что женщине будет предъявлено обвинение в тяжком преступлении.

Хозяин супермаркета в Огайо обвиняет свою работницу в том, что каждый день на ленч женщина съедала несколько ломтиков ветчины, которую потихоньку брала в холодильниках магазина. Учитывая, что продавец имеет 8-летний стаж работы, администрация подсчитала сумму нанесенного ею ущерба. Оказалось, что работница «наела» ни много ни мало на 9 тысяч долларов.

Владельцы торговой точки обратились с заявлением в полицию, которое потом передали в прокуратуру. Однако шериф округа Тускарауас, на территории которого и произошла необычная кража, в соцсетях сообщил, что продавца не задерживали не и предъявляли обвинений. Он сомневается, что женщину удастся привлечь к ответственности по серьезной уголовной статье.

Ранее сообщалось, что с помощью ИИ американские ученые оценили ожирение жителей отдельных частей страны по спутниковым снимкам. Оказалось, что на тягу к перееданию влияет, в том числе, и тип городской застройки.