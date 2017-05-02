В Неаполе ресторатор вернул забывчивой посетительнице сумочку с 13 тысячами евро

Мужчина лично отыскал забытую вещь и отвез в полицию, даже не подозревая, что лежит в забавной сумочке.

Как сообщают итальянские СМИ, Энрико Скеттино владеет рестораном в аэропорту Неаполя. Именно туда зашла посидеть перед вылетом туристка – иностранка. А после так заспешила на свой рейс, что не заметила, как убежала без своей сумочки.

Уже в самолете девушка обнаружила пропажу и через страничку в соцсетях связалась с владельцем ресторанчика. Она попросила отыскать пропажу, рассказав, что в сумочке с изображением диснеевской Русалочки остались около 500 евро.

Ресторатор позвонил своим служащим, но его заверили, что ничего не находили. Однако после того, как девушка отправила ему несколько своих фото в слезах, не поленился лично съездить в ресторан и поискать сумочку. И она действительно нашлась – под стулом, на котором сидела забывчивая дама.

Владелец ресторана не стал открывать сумочку, а просто отвез находку в полицию. И лишь там выяснилось, что на самом деле в ней лежали в общей сложности почти 13 тысяч евро.

Забывчивая хозяйка потерянной вещицы уже сообщила полиции, что в скором времени вернется в Неаполь, чтобы забрать свои деньги и имущество.