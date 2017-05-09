Бывшего телохранителя Тупака Шакура Британия собирается выдать американскому суду

Как уверяет Майкл Найс, 22 года назад он помог рэп-звезде избежать смерти.

Бывший охранник Тупака в своё время рассказал, что в 1996 году узнал о готовящемся покушении на рэпера. Найс вывез Шакура из страны и спрятал на Барбадосе. Всё это время певец считался погибшим, и это доказывали следственные органы, видевшие труп человека, похожего на Тупака. Сам же Найс нашёл убежище в Британии. Недавно от своего адвоката он узнал, что американские власти потребовали его выдать. Майкл не собирается ждать пока его экстрадируют и намеревается менять место дислокации. Ему очень интересно, какие обвинения собирается предъявить американский суд.

Телохранитель уверяет, что Тупак сейчас под другим именем проживает на Кубе и продолжает заниматься музыкой. Он напоминает, что в 90-е годы охранял родителей рэпера – известных активистов «Чёрных пантер». Впоследствии стал заниматься безопасностью и самого певца. По официальным данным, смерть Тупака наступила 13 сентября 1996 года. По одной из версий, Шакур стал случайной жертвой в войне противоборствующих наркокартелей.