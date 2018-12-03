Депутат Украины задержан в Тбилиси

Депутат Верховной Рады Украины и бывший командующий украинским добровольческим батальоном «Донбасс» Семен Семенченко был задержан вместе с еще шестью украинцами в грузинской столице.

Эту информацию предоставил на своей личной странице в социальной сети Facebook глава социалистической партии Украины Илья Кива. Украинский политик также сообщает, что Семен Семенченко был отпущен грузинскими правоохранителями, так как он имел при себе дипломатический паспорт. После инцидента с пограничными службами Грузии депутат покинул страну и дальнейшее его место назначение остается неизвестным.

Эту информацию подтвердил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Напомним, что ранее 2 декабря в Грузии прошли народные волнения, организованные бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и его ставленником Григолой Вашадзе, в связи проигрышем в президентских выборах. Последний являлся кандидатом в президенты от партии «Силы в единстве». В митингах участвовало около нескольких тысяч человек. До начала акций в Грузии было задержана группа людей в размере 7 человек среди которых оказался украинский депутат. По версии правоохранителей они должны были устроить вооруженные провокации во время народных волнений.

Сам Семен Семенченко отрицает подобные заявления и уверяет, что в Грузии, находился в качестве туриста, дипломатического паспорта при себе не имел, грузинскими правоохранителями не задерживался и уж тем более не собирался принимать ни в каких противоправных действиях. Также он добавил, что в гостинице в городе Тбилиси были задержаны шестеро украинцев у которых на руках, был обнаружен пистолет и патроны к нему. Силовые ведомства Грузии ведут следствие.

Напомним, что депутат от партии «Самопомощь» Семен Семенченко в 2014 году принимал активное участие в беспорядках на Украине во время антиконституционного переворота.