Первая в мире трепанация черепа была сделана в Турции 14 тыс лет назад

Как заявил профессор кафедры антропологии, представитель ЮНЕСКО в Бурсе Левент Севик, самая первая в мире трепанация черепа была проведена 14 тыс лет назад в турецком Гебекли-Тепе.

По мнению ученого, это открытие важнее, чем открытие египетских пирамид, потому что оно уникально. Выступить с таким заявлением позволила находка, обнаруженная при раскопках в Гебекли- Тепе. Судя по обнаруженному черепу и по отверстию в нем, ученые и пришли к выводу о том, что уже в те времена проводились такие сложные операции.

Естественно, операция проводилась на примитивном уровне. Сейчас невозможно установить ход и детали операции. Но то, что такие операции проводились, доказывает найденный череп.