Македонию решили принять в НАТО

В среду, 6 февраля, члены НАТО подписали соглашение с Македонией, позволяющее крошечной бывшей югославской республике стать 30-м членом альянса.

Глава МИД Македонии Никола Димитров подписал соответствующее соглашение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После официального подписания протокола о вступлении в военный альянс документ должен пройти ратификацию правительствами всех стран участниц блока.

«Мы стоим рядом с этими 29 союзниками способными и готовыми взять на себя обязательства, вытекающие из нашего полного членства в НАТО», - заявил Димитров на пресс-конференции после подписания протокола.

Процесс ратификации обычно занимает около года, и Соединенные Штаты заявили, что они ожидают, что Македония официально вступит в альянс в 2020 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие нового члена в НАТО подчеркнуло, что все европейские страны, которые соответствовали критериям вступления, смогли присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что альянс держит свои двери открытыми для государств, которые обеспечили соответствие действующим натовским стандартам и ценностям свободы личности, демократии и верховенства закона.

Напомним, что ранее было принято решение о переименовании Македонии в Северную Македонию по условиям соглашения с Грецией.