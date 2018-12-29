Каменные шары Моераки представляют собой таинственные образования

Пляж Коехохе в Новой Зеландии заполнен огромными гладкими валунами. Местные жители по этому поводу говорят, что когда-то боги играли здесь в боулинг и устраивали соревнования.

Эти огромные камни назвали в честь близлежащей деревни Моераки. Одни валуны с гладкой поверхностью, другие шероховатые и украшенные узорами, напоминающими черепаший панцирь.

В основном шары разбросаны по пляжу, но немало их и в воде у берега. Есть валуны, расколовшиеся на более мелкие куски.

Таинственные шары привлекли к себе внимание исследователей. В своей работе они использовали новейшие методы. Было установлено, что в состав валунов входит глина, ил и песок, которых цементирует кальцит.

Существует несколько фантастических и реалистических версий, объясняющих появление этих шаров. Одни говорят, что их оставили инопланетяне, другие называют их деталями летающих тарелок. Кто-то утверждает, что это окаменевшие яйца динозавров. Племя маори сохранило много легенд об этих шарах.

Как установили ученые, возраст каменных шаров примерно от 56 до 65 млн. лет. Изучение грязевого состава позволило специалистам сделать вывод, что камни образовались на дне моря. Уровень воды снизился, и они оказались на пляже. И пресная вода помогла их окончательно зацементировать.

Подобные валуны встречаются и в других местах на планете, но только в Новой Зеландии они встречаются в таком огромном количестве.

На берегу Шага недалеко от шаров Моераки можно увидеть «валуны Катики». У них не только сферическая, но и дискообразная, овальная и плоская формы.