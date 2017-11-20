Британским студентам платят деньги, чтобы сделать их смертельно больными

За 3500 футов стерлингов молодых людей заражают опасными тропическими болезнями.

Великобритания является государством, в котором особое внимание уделяется изучению инфекционных заболеваний. Так, студенты получают деньги, чтобы заразиться брюшным тифом, малярией и пневмонией. Финансирование осуществляют Оксфордский университет и Имперский колледж Лондона. Заболевшие люди становятся объектом исследования, ученые наблюдают за протеканием болезни и ищут способы ее лечения.

Экспериментальные пробные испытания позволяют испытывать разработанные вакцины. Ранее опыты ставили на морских свинках, но желающих людей оказалось больше. Денежные средства стимулируют молодых людей принимать участие в экспериментах.



