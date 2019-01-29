Правительство Франции отозвало своего посла в Риме в четверг, 7 февраля. В Париже этот шаг назвали самым беспрецедентным со времен начала Второй мировой войны. Французский президент заявил, что ему надоели «повторные, необоснованные» атаки итальянских политических лидеров.

Этот дипломатический удар является весьма необычным для стран Европейского Союза. Западные СМИ сообщают со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, что Париж принял такое решение после серии словесных нападок со стороны вице-премьера Италии Луиджи ди Майо, который на этой неделе встретился с представителями движения «желтых жилетов».

«В течение нескольких месяцев Франция была целью повторных, необоснованных нападок и возмутительных заявлений. Наличие разногласий - это одно, а манипулирование отношениями в целях выборов - другое», - заявили во французском МИД.

Дипломаты назвали ситуацию худшим в своем роде скандалом со времен Второй мировой войны, когда Бенито Муссолини объявил войну Франции в 1940 году.

Это первый случай, когда Франция отозвала своего посла в Италии. Однако этот шаг не является беспрецедентным среди членов ЕС. В 2016 году Греция отозвала своего посла в Австрии, а в 2017 году Венгрия поступила аналогичным образом в отношении с Нидерландами.

Отношения между Италией и Францией, традиционно близкими союзниками, становятся все более напряженными с середины 2018 года, когда Ди Майо и вице-премьер Маттео Сальвини, лидер ультраправой партии Лиги, сделали президента Франции Эммануэля Макрона мишенью для своих нападок. Основной причиной стали разногласия по поводу миграционной политики.

Макрон время от времени отвечал на критику Италии после отказа допустить в страну очередное судно с мигрантами, спасенными в Средиземном море, а также за свои нападки в отношении итальянской системы финансирования. В последние недели конфликт обострился, а выпады обеих сторон стали более острыми и более личными. В прошлом месяце Ди Майо обвинил Францию в доведении ряда африканских стран до экономического упадка.

В адрес Парижа также прозвучали обвинения в использовании беспорядков в Ливии в пользу нефтяной компании Total, которая конкурирует с итальянской ENI в сфере разработки региональных энергетических активов. Сальвини также выразил надежду, что партия Макрона проиграет на европейских выборах в 2019 году.