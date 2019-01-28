Европейские «друзья» обсудят план введения демократии в Венесуэле

Представители европейских и латиноамериканских стран соберутся в четверг, 7 февраля, в столице Уругвая Монтевидео, чтобы обсудить план по урегулированию углубляющегося кризиса в Венесуэле.

Так называемые «друзья» намерены разработать план введения «демократии» в Венесуэле и смещения легитимного президента Николаса Мадуро путем госпереворота. Международная контактная группа по Венесуэле проведет свое первое заседание сегодня. В ходе встречи участники намерены использовать непринужденный подход к решению кризиса в Венесуэле. Этот вариант прямо противоречит намерениям США и ряда стран Латинской Америки предпринять шаги для более активного вмешательства.

Встреча пройдет вслед за отдельным саммитом представителей «жесткого» плана урегулирования венесуэльского вопроса в Канаде. Ее участники призвали к активным международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью вынудить его подать в отставку.

Накануне встречи ряд стран, включая Мексику, Уругвай и государства Карибского бассейна представили план под названием «Механизм Монтевидео».

«Он основано на добросовестности, когда мы не будем вмешиваться без диалога, переговоров, общения и готовности внести свой вклад», - заявил журналистам в Монтевидео министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ранее мексиканские власти были открытым критиком Мадуро. Но отношения между двумя странами начали улучшаться после прихода к власти президента Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, который пригласил Мадуро на свою инаугурацию в прошлом месяце.

Мадуро, который пока сохраняет контроль над страной, осуждает действия самопровозглашенного лидера Хуана Гуайдо, называя его «марионеткой» США, которая пытается устроить переворот против него. Законно избранный глава страны опирается на поддержку Китая, России и Турции, в то время как большая часть стран Европы и США поддерживают лидера оппозиции Гуайдо.

Напомним, что Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок в мае 2018 года, после чего ряд стран обвинили его в подтасовке результатов голосования.