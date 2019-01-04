Подросток провел два дня под завалами дома в Стамбуле

Спасатели в Стамбуле извлекли из-под завалов жилого дома еще одного жильца. Им оказался подросток, который провел двое суток под обломками восьмиэтажки.

В пятницу, 8 февраля, сотрудники турецких спасательных служб достали из-под обломков дома в районе Картал турецкой столицы 16-летнего подростка.

Согласно последним данным, количество погибших в результате трагедии выросло до 14 человек, еще 11 людей числятся пропавшими без вести.

Напомним, что жилой дом в районе Картал обрушился 6 февраля. В ходе начатого расследования сотрудниками прокуратуры было установлен факт незаконного возведения трех верхних этажей здания. Кроме того, на одном из этажей работала текстильная мастерская, не имевшая соответствующей лицензии.

Накануне для обеспечения безопасности жители семи близлежащих зданий были временно эвакуированы.