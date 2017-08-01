США начали компанию по призыву военных Венесуэлы к дезертирству

Вашингтон начали устанавливать прямые связи с венесуэльской армией, призывая солдат прекратить поддерживать легитимного венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По данным Reuters со ссылкой на свой источник, администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что в ближайшее время армия не будет отказываться от поддержки Мадуро, несмотря на то, что несколько высокопоставленных офицеров решились на это. Однако в Белом доме не исключают подобное развитие событий в будущем.

«Мы считаем, что это будут те первые пару камешков, прежде чем мы действительно увидим большой камнепад, несущийся вниз по склону. Мы ведем переговоры с бывшими членами режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», - заявил источник информагентства.

Источник отказался предоставить подробную информацию о дискуссиях или об уровне, на котором они проводятся. Кроме того, пока неясно, могут ли такие контакты создать раскол в поддержке венесуэльского лидера со стороны военных. На сегодняшний день армия имеет решающее значение для обеспечения его влияния в стране.

Поскольку венесуэльские военные по-прежнему явно преданы Мадуро, источник в Вашингтоне выразил сомнение, что американские власти обеспечили достаточно условий для стимулирования более широкого мятежа в рядах венесуэльской армии.

По словам вице-президента Совета Америк Эрика Фарнсворта, США нужно предложить им что-то, что сможет перевесить их опасения, что они и члены их семей могут стать жертвами действия венесуэльских спецслужб.

«Это зависит от того, что они предлагают. Предоставлены ли в рамках контактов стимулы, которые, по крайней мере, заставят людей сомневаться в своей лояльности режиму?», - заявил Фарнсворт.

Ранее власти США заявили, что у Вашингтона есть все инструменты, чтобы оказать давление на Мадуро и его партнеров с целью обеспечения «законного демократического перехода» власти к самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо.

Гуайдо активно призывает военнослужащих переходить на его сторону, обещая им амнистию и лучшие условия службы. На этой неделе Вашингтон также поднял вопрос об отмене санкций в отношении старших офицеров Венесуэлы, если они признают Гуайдо временным президентом страны.