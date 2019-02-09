Мадуро понизил и выслал 116 солдат

Режим Николаса Мадуро постановил понизить и выслать 116 солдат, которые были частью рядов Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы.

Объявление было сделано в «Gaceta Extraordinaria» выпуск номер 6.430 от 27 февраля указом 3.776. В документе имена и подписи Николаса Мадуро, вице-президента Делси Родригеса и Владимира Падрино, министра обороны.

Статья 1 данного документа гласит: «Понижать и высылать за преступления дезертирства и измены родине военных профессиональных граждан».

Решение, содержащееся в указе, «обязательно подразумевает потерю степени и национальных наград без ущерба для действий и последствий, возникающих в результате соответствующего процесса, известного компетентным органам».

Хотя можно предположить, что некоторые из мужчин, фигурирующих в списке указа, могут быть военными, перешедшими в Колумбию, эта информация на данный момент неизвестна.