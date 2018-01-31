Ученые снова подтвердили полезность бабушек в жизни внуков

В ходе очередных исследований определена роль бабушки в жизни внуков. Ученые в который раз провели эксперимент и подтвердили существующую гипотезу. Ее суть в том, что наличие по материнской линии старшей родственницы существенно повышает выживаемость детей в определенном возрасте.

Для полноты исследования был проведен анализ данных состояния семей в Финляндии в период с XVII-XIX вв. Как показал результат, присутствие бабушки влияло на выживаемость внуков в возрасте до 5 лет на треть.

И что интересно, бабушка со стороны отца таким воздействием не обладала.

После проверки специалистами церковных книг в Финляндии стал известен еще один интересный факт. На ситуацию с выживаемостью влиял возраст бабушки. Если бабушка была в возрасте от 50 до 75 лет, дети до 5 лет выживали чаще, чем с бабушками постарше. Бабушка со стороны отца таким влиянием не обладала. Кроме того, мать мужа старше 75 лет, жившая в семье, ассоциировалась с ухудшением ситуации. В таких семьях выживаемость детей до двух лет падала.

В канадских семьях XVII-XVIII веков присутствие бабушек с материнской стороны ассоциировалось с большим количеством детей.

В следующем исследовании канадские биологи и антропологи проанализировали Исторический реестр населения Квебека. Они изучили информацию о французских переселенцах с 1608 по 1799 годы. Ученые проанализировали записи из 149 церковных приходов и снова заметили «эффект бабушки».

Исследователи предположили, что «эффект бабушки» проявлялся слабее, если она жила далеко от внуков.

Как считают ученые, «эффект бабушки» свидетельствует о том, что после наступления периода менопаузы у женщины остается достаточно много энергии, которую она направляет на сохранение потомства.