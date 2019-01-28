Пушистые влюбленные: Очевидцы засняли «поцелуй» французского бульдога и лошади

Животные решили «подарить» друг другу немного любви, чем вызвали умиление у пользователей Сети.

Очевидцы засняли «поцелуй» французского бульдога по имени Скай и лошади в городе Карентан. Неожиданное проявление любви произошло в конюшне. Собака начала облизывать морду лошади, в то время как домашняя лошадь уткнулась носом в своего нового друга.

Видео длиться более 30 секунд. Все это время животные не отходили друг от друга. Неизвестно, сколько еще они облизывались до того, как начнется съемка. В какой-то момент пес посмотрел в камеру, потому что заметил возгласы со сторон окружающих. Вскоре Скай недоели «объятия» и пушистые влюбленные вернулись к своим занятиям.

«Это так мило», – отреагировали люди, которые просмотрели видеоролик. Мало кто ожидал, что совершенно разные животные смогут легко поладить и так мило поприветствовать друг друга.



