В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки

10.02.10.Мадрид. РИА новости. В маленьком Испанском городке, Алькала-де-Энерес, произошло ужасающее событие. Нашли останки расчленённого тела молодой девушки .

Издательство «EL PAis» сообщает о русском происхождении девушки. Мать сообщила в розыск ещё в декабре, так как не могла выйти с ней на связь больше года. Девушку, звали Дарья, и на момент убийства, ей было двадцать два года. Дарья была не в лучших отношениях со своей приёмной семьёй.

В последние два года, она проживала вместе с возлюбленным парнем, по имени Мануэль. Мануэль работал официантом в баре, и хозяйка заведения, узнав о подозрении в совершении зверского убийства её сотрудником была шокирована, ведь по её словам 42-ий Мануэль, не производил впечатление человека, способного пойти на такое ожесточённое преступление.