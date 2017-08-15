В Испании туристам грозит тюремное заключение за рисунки на песке

Туристы в Испании могут подвергнуться немалому штрафу или тюремному заключению за надписи и рисунки, сделанные на песке или фигуры, выложенные из камня, заявляют в The Sun.

Экологи опасаются за состояние песчаных дюн в Испании, площадь которых составляет 400 гектар, и которые являются достопримечательностью заповедной зоны. Причиной опасений являются многочисленные рисунки на песках, выложенные из камней надписи, составленные из камней фигурки, граффити на скалах, а также высеченные на скалах рисунки.

На данный момент рисунки на песках, оставленные туристами можно увидеть даже на картах Google Maps, то есть видно их из космоса.

Власти Испании возмущены и намерены усилить патруль на пляжах. Наказания за вышеперечисленные деяния могут выражаться в штрафах от 600 долларов и оплатой работ по восстановлению, также туристам в особых случаях грозит тюремное заключение.

В Италии в августе прошлого года туриста оштрафовали на 1000 евро за то, что он набирал песок в бутылку. Власти сообщают, что каждый год туристы вывозят из страны тонны песка.