В Бразилии девушка проколола нос и стала инвалидом

Гражданка Бразилии стала инвалидом после того, как неудачно попыталась проколоть себе нос. Причиной всего стал найденный в крови золотистый стафилококк.

В июле прошлого года жительница Бразилии 20-летняя девушка Лайане Диас решила сделать себе пирсинг на носу. Однако, спустя несколько дней отверстие начало немного кровоточить и опухло, девушка не придала этому значению, подумала, что просто еже не зажила кожа. Спустя еще несколько дней и Лайане Диас начался сильный жар, после того, как температура пришла в норму, бразильянка начала чувствовать определённые боли в ногах и только после этого решила наконец-то обратиться к врачу.

Медики взяли у 20-летней девушка анализ крови и выявили, что в нем есть золотистый стафилококк. Вполне возможно, что он попал в организм из-за того, что прибор, которым был пробит нос, не был должным образом продезинфицирован. Состояние девушка продолжало стремительно ухудшаться. После пройденной томографии было найдено около позвоночника большое скопление гноя объемом 0,5 литров. Данный гной скапливался и начинал давить на позвонки, что в итоге привело к их повреждению, а уже это пагубно повлияло на спинной мозг. Медики выполнили Лайане Диас экстренную операцию, после которой девушка находилась в больнице еще два месяца.

Теперь жизни жительницы Бразилии ничего не угрожает, но она потеряла чувствительность одной ноги. Врачи сказали, что вполне вероятно, что теперь 20-летняя девушка всю жизнь проведет с коляской.

Аналогичный инцидент произошел в 2018 году у американской модели Лорен Вассер. Которая обработала небольшое ранение недезинфицированным ватным диском, через который, к сожалению, в организм американки попал золотистый стафилококк, который вывал инфекционно-токсический шок. В итоге, у девушка врачи обязаны были ампутировать одну ногу.