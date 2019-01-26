Сильная турбулентность стала причиной травм пятерых пассажиров в самолете в США

14 февраля пятеро человек получили травмы из-за сильной турбулентности во время рейса из Калифорнии в Сиэтл.

Самолет совершил вынужденную посадку в городе Рино в штате Невада, двое пассажиров и стюардесса были доставлены в местную больницу. Другие двое пассажиров отказались от госпитализации.

Все пострадавшие находились в сознании, степень их травм неизвестна.

Всего в самолете «Embraer 175» во время рейса находилось 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Турбулентность произошла на высоте около десяти километров. Днем ранее Национальная метеорологическая служба США оповещала, что на штат Калифорнию надвигается сильнейший зимний шторм, который способен создать опасные условия для полетов с чрезвычайной турбулентностью.

Уточняется, что рейс выполняла авиакомпания Compass Airlines по заказу Delta Air Lines.

Авиалинии утверждают, что пассажирам компенсируют стоимость авиабилетов. Из Невады в Сиэтл они вылетели спустя шесть часов, в аэропорту их накормили пиццей и предоставили другие услуги. Самолет благополучно приземлился в Сиэтле в 21:30 14 февраля.