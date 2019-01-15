WhatsApp начинает следить за пользователями

Разработчики мессенджера WhatsApp запускают новых сервис отображения статусов.

Под статусами понимается короткое видео определенного пользователя, которые отображаются в соответствующем разделе приложения. В ближайшее время данные статусы станут сортироваться в порядке релевантности, а не по хронологии.

Для определения, какие статусы интересны в большей или меньшей степени определенному человеку, приложение станет выслеживать, с кем пользователь больше общается и кем больше заинтересован. Далее будет происходить сбор массива данных и на его основе будет происходить определение в отображении статусов. На данный момент статуты выводятся хронологически.

Разработчики WhatsApp заявляют, пользовательские данные останутся в безопасности, так как информация хранится на собственном устройстве пользователя, а не на серверах компании. Важно заметить, что личная информация пользователей социальной сети Facebook (которому принадлежит WhatsApp) время от времени подвергается утечке данных.