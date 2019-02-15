WhatsApp будет подавать в суд на пользователей

Иски будут предъявлены компаниям-спамерам, нарушающим правила использования.

Представители мессенджера WhatsApp, который является собственностью Facebook во вторник, 11 июня, на своем сайте опубликовали сообщение о том, что компания будет отстаивать в суде частный характер приложения.

По информации агентства «Sky News», после заявления о намерении запустить денежные переводы между пользователями, стали наблюдаться попытки обойти систему безопасности WhatsApp. При этом в Индии денежные переводы уже тестируются, и в связи с этим были обнаружены миллионы аккаунтов, неправомерно использующих платформу. Выяснилось, что пользователями приходили письма с предложениями получить премиум-аккаунт от Spotify.

Представители WhatsApp настаивают на частном характере приложения и на запрете осуществлять посредством него автоматическую и массовую рассылку. В случае обнаружения подобных случаев, WhatsApp воспользуется правом подачи исков не только на компании-нарушители, но и на физические лица, вовлеченные в этот процесс. Информация о ходе разбирательства при этом будет обнародована публично. На данный момент, однако же, представители WhatsApp не сообщают о том, есть ли подобные иски в работе.