15.02.19. РИА НОВОСТИ. Москва. «Результат постановочных кадров химической атакой на госпиталь в Сирийском городе, повлёк за собой серьёзные обратные действия» сообщает представитель Министерства Обороны РФ И. Конашенков.

Продюсер американской теле вещающей корпорации Bi-Bi-Ci заявил о том что «Сцены химической атаки в госпитале Думы знаменуемой в апреле 2018 года были исключительно постановочными ». В материалах ролика содержатся сцены подверженных химической атаке жителей города Думы. Взрослых и детей пытаются спасти врачи от последствий химического оружия.

Исходя из этих «жестоких постановочных роликов», можно смело говорить о безнаказанности и безрассудности западного государства, в отношении использования запрещённого оружия, против любого другого государства заявил Конашенков.