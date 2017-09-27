Эксперты ОЗХО прибыли в Думу для повторного расследования

7 апреля в Думе погибло 70 человек после химической атаки. 14 апреля в Сирию прибыли представители ОЗХО (Организации по запрету химического оружия) и начали своё расследование в Думе. Эксперт Пол Уокер рассказал о планируемом расследовании.

В текущей инспекции эксперты будут искать любые доказательства химического оружия, включая сами вещества и остатки боеприпасов. Найти свидетельства о химической атаке будет достаточно трудно, так как в активной зоне боевых действий все улики могут быть уничтожены или же смыты дождём. Также представители ОЗХО обратили внимание на то, что после нападения прошло более недели и этого достаточно, чтобы присутствие некоторых летучих веществ, например хлора нельзя было доказать.

Кроме исследования окружающей среды и остатков боеприпасов, инспекторы также пытаются провести собеседование с любыми жертвами, медицинским персоналом и очевидцами предполагаемого нападения, чтобы сравнить их показания, а также попытаться получить образцы крови и мочи как погибших, так и раненых жертв. Все судебные и медицинские образцы будут под контролем ОЗХО с целью предотвращения фальсификации данных.

Напомним, что предполагаемая химическая атака была 7 апреля в городе Думе. Как утверждают СМИ, химическое оружие было применено против повстанцев армией президента Сирии Башара Асада. В результате погибло 70 мирных жителей. В химической атаке Запад обвинил Россию.