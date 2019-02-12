Погодные условия заставили ученых прекратить поиски затонувшего корабля

Ухудшение погоды и морской лед вынудили исследовательский корабль отказаться от поисков потерпевшего крушение в 1915 году корабля в Антарктическом море Уэдделла.

Ненастная погода и лед привели к потере одного из двух автономных подводных аппаратов, которые использовали в поисках затонувшего судна на морском дне.

Ученые на борту завершили свои исследования региона, расположенного рядом с ледяным шельфом Ларсена. Члены экспедиции отказались от поисков затонувшего корабля, и теперь "Агулхас II" возвращается на север, чтобы избежать ледяной ловушки.

По словам команды, они разочарованы, но им приходится смириться со сложившимися обстоятельствами. Их планы сломал лед и резкое ухудшение погоды в районе моря Уэдделла.

"Индьюренс" был раздавлен льдом и затонул в ноябре 1915 года, заставив Шеклтона и его команду идти пешком и плыть на льдинах сотни миль по суровой антарктической местности до острова, на северной оконечности Антарктического полуострова.

Затем Шеклтон и пятеро его людей отправились в небольшой спасательной шлюпке на 800 миль (1280 км) к китобойной станции на Приполярном острове Южная Джорджия, чтобы оказать помощь оставшемуся экипажу.

Команда надеялась, что наличие двух AUVs на борту Agulhas II помогут им найти потерпевшее крушение судно Endurance, которое, как полагают, покоится на глубине около 3000 м под слоем морского льда. Но быстро движущийся морской лед лишил связи с одним AUVs. Позже, после его обнаружения, связь восстановили. Другой AUV пропал несколько дней назад, его искали под водой более 30 часов.

По мнению специалистов, команде ученых на борту Agulhas II посчастливилось завершить первые морские и геологические исследования региона рядом с ледяным шельфом Ларсен C, так как он находился под влиянием айсберга A-68 почти два года назад.

Как сообщили ученые, экспедиция была чрезвычайно успешной с точки зрения объема научной работы, которую они смогли проделать в этом сложном регионе. Они по-прежнему надеются, что поиски корабля Шеклтона когда-нибудь возобновятся.

По словам ученых, маловероятно, что в ближайшее время в регион может отправиться еще один полярный исследовательский корабль.