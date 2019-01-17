Исследователи обнаружили в Гибралтаре следы неандертальцев

Древний след, найденный в песчаной дюне Гибралтара, возможно, был оставлен одним из последних живых неандертальцев.

Исследования в области Каталан-Бее песчаных дюн за последнее десятилетие позволило сделать немало находок. Здесь нашли следы зверей и кажется, след предка человека, оставленный примерно 29 000 лет назад. Неандертальцы начали вымирать около 40 000 лет назад, хотя некоторые исследования показали, что они жили еще 28 000 лет назад.

Эксперты говорят, что открытие совпадает с находками поздней неандертальской эпохи из близлежащей пещеры Горхама, и если подтвердится, это будет только второй известный пример следов неандертальцев. Исследователи по размеру следа определили примерный рост, он равнялся 106-126 сантиметров. Международная команда, включающая исследователей из Национального музея Гибралтара, рассказала и о других открытиях следов древних позвоночных в регионе.

Дюны в каталонском заливом являются реликтом последнего оледенения, по словам команды, что свидетельствует о времени, когда уровень моря был на 120 метров ниже, чем сегодня. В то время дюны простирались гораздо дальше. Исследователи нашли здесь следы оленей, козерогов, зубров, леопардов и слонов с прямыми бивнями.

По мнению исследователей, эта информация в сочетании с ископаемыми находками из пещеры Горхама указывает на неандертальское происхождение следа. Единственные другие следы неандертальцев были найдены в пещере Вартоп в Румынии. В песчаных дюнах Гибралтара исследователи проводят работы в течение последних 10 лет, раскрывая все больше и больше информации. Неандертальцы были близкими предками людей. Этот вид жил в Африке с древними людьми в течение сотен тысячелетий, прежде чем переместиться в Европу около 500 000 лет назад.

Позже к ним присоединились люди, совершившие такое же путешествие за последние 100 000 лет. Неандертальцы были не прямыми предками людей. Два вида отделились от общего предка, который погиб около 50 000 лет назад. Это были так называемые пещерные люди. Однако в последние годы, и особенно в последнее десятилетие, становится все более очевидным, что мы многого не знаем о неандертальцах. Растущее количество доказательств указывает на более сложный и интересный вид пещерного человека, чем считалось ранее.

Теперь кажется вероятным, что неандертальцы хоронили своих мертвых с концепцией загробной жизни. Кроме того, их диеты и поведение были удивительно гибкими. Они использовали боди-арт в виде рисунков и бусин, и они были самыми первыми художниками. Их пещерное искусство, по-видимому, предшествовало самому раннему современному искусству человека. Последние открытия проливают свет на присутствие в Гибралтаре животных и гоминидов, которым уже много тысяч лет. Это исследование дает представление о прошлом дикой природы Гибралтара.