Эксперты рассказали, как часто россияне моют автомобили зимой

Эксплуатация автомобиля зимой доставляет его владельцу немало хлопот, в числе которых стоит отметить и его мойку. Учитывая это, специалисты решили выяснить, насколько часто отечественные автомобилисты моют свои машины.

В течение 8-11 февраля 2019 года эксперты организовали онлайн-опрос, в котором приняли участие 2 300 россиян. Благодаря полученным данным было установлено, что 76,3% респондентов с различной периодичностью приезжают на автомойку, не дожидаясь наступления весны. Больше 50,7% опрошенных заезжают на мойку при возникшей необходимости, а 25,6% посещают мойки регулярно.

15,7% автолюбителей, принявших участие в опросе, моют автомобиль раз в месяц, а 5% осуществляют это чаще. 4,9% опрошенных подвергают свои машины мойке каждую неделю. 23,7% респондентов признают зимнюю мойку бессмысленной и стараются дождаться весны.