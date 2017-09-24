«Чеджу» перестал быть «туристическим для граждан своей страны» сообщает ЕНВ. Взяв интервью у туристов, журналисты получили вполне объяснимые причины сложившейся ситуации, для туристического места.

Одно причиной, из за которой поток туристов существенно упал, по мнению людей, является отсутствие новшеств (которые существенно могли бы принести курортному городу, «свежий вид»). Единственными актуальными развлечения остались посещение необычных музеев острова Чеджу (Музея секса и здоровья, Музея плюшевых мишек и Музея Hello Kitty) приводит мнение посетителей (некогда курортного острова) издание ЕНВ.

Специалисты в свою очередь утверждают, что настоящей причиной уменьшения потока туристов, является, запрет правительства «по отношению к своим туристическим фирмам продавать туры на остров». Настоящая причина кроется в размещении на Юге противоракетного комплекса США.