Количество туристов на острове Пасхи может сократиться из-за введенных ограничений

«Безусловно мы понимаем, что основной экономический доход острову, приносит именно туристическая сфера. Мы так же не запрещаем туристам приезжать к нам на остров, но их пребывание должно быть строго регламентированным» сообщила местная жительница острова Камило Рапу.

Туристы со всего мира приезжают поглядеть на каменных истуканов (на острове их больше ста), узнать культуру и традиции островитян и насладиться живописными видами этого края. Представитель службы утилизации (отходов с острова) сообщает следующее: «Количество отходов на острове дошло до космического, каждый месяц на переработку отправляется по две тонны пластика и алюминия, а количество бумажных отходов уже достигло 10 тонн». Число проживающих людей на острове тоже существенно выросло, а именно в трижды, ведь многие туристы попав на остров, решают тут остаться навсегда.

И напоследок, что больше всего нервирует коренных жителей острова, так это навязывание своих порядков «новоприбывшими». Нововведение включает в себя следующее: максимальный срок пребывания туриста не более 90 дней, путешественники так же будут обязаны предоставлять бронь гостинцы и обратный билет в связи с сложившейся ситуацией. На данный момент, ситуация с протестами против массового потока туристов, закончилась мирно.