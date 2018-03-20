«Эублефар из рода Чжоу» – так назвали ученые новый вид рептилии

В Южном Китае на острове Хайнань биологи выявили новый вид экзотической рептилии – эублефара. По словам китайских изданий, рептилия, из семейства гекконовых, была обнаружена в лесу в самом центре острова.

Ранее считалось, что на этом острове есть только два вида эублефара – Goniurosaurus hainanensis и Goniurosaurus bawanglingensis, а всего в мире зарегистрировано 17 видов.

Новый вид рептилии отличается особым строением организма и имеет коричнево-пурпурный цвет кожи с черными пятнышками. Длина эублефара – около 10 см. Недавно выявленный вид прозвали «Эублефар из рода Чжоу» (Zhoushi Jianhu).

Как сообщил сотрудник управления по делам лесов Чжоу Жуньбан, что исходя из этого открытия, можно предположить, что площадь обитания подобных рептилий на острове намного больше, чем предполагалось раньше.

Представители острова Хайнань отметили, что проведут исследования, которые помогут определить новые виды флоры и фауны. Тем самым они смогут продолжить выполнять поставленную правительством Китая задачу – сохранить разнообразие живности и растений острова на высоком уровне.