Путешествие по Крыму: Зеленогорье и озеро Панагия

Людям, желающим отдохнуть от шумного образа жизни, побывать так сказать «вдали от цивилизации» или истинным интровертам придётся по вкусу отдых в Зеленогорье. Посёлок Зеленогорье, (расположен в крымских горах и доступен в любовании им, всего в десяти минутах езды) от шумного курортного городка Алушта.

В Зеленогрье отсутствует изобилие людей, так что можно спокойно вдоволь насладить множеством красочных видов, присущих этому краю. Это хорошее место для хороших фотографий и для любителей занятий медитации. Озеро Панагия очарует сердце даже изощренного туриста. Водные потоки, спадающие с реки Арпат в «сердце озера», придают ему изумрудно зеленый оттенок.

Люди, искупавшиеся в изумрудной воде озера, чувствуют прилив сил и энергии. Учёные, исследовавшие воду, обнаружили в воде множество «насыщенных целебных ионов» что проявляется в «эффекте бодрости», после купания в Панагие.