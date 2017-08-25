Нестандартное размещение: что выбирают туристы в XXI веке

Хижины на деревьях, загородные домики, аутентичные лоджии, жизнь в палатке все это «новый хайп» среди туристов по всеми миру сообщают исследователи сферы туризма.

Путешествия по миру, дают человеку шанс, расширить и утвердить свой кругозор. А проживание: на окраинах городах или острова в хижинах, палатках, дешёвых отелях или отшельником в диких условиях, даёт возможность туристу прочувствовать на себе «национальный колорит страны» или «жизнь без прикрас». «Да и деньги можно сэкономить на интересующие туриста развлечения и экскурсии по стране» сообщают исследователи туризма.

Более того специалисты провели опрос по теме «жилья за границей», и пришли к выводу, что более 43-ёх процентов путешественников (участвующих в опросе) подыскивают себе именно бюджетный вариант проживания с целью сэкономить деньги на продление пребывания в стране.