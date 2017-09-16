«Армия кошек» по борьбе с грызунами может появиться в США

Президент совета города Лос-Анджелеса, штат Калифорния, проявил инициативу по привлечению «армии кошек» для истребления заселивших город грызунов. Так сообщает издание KTLA.

Крысы в Лос-Анджелесе заполонили город – этим обеспокоены жители города, как рассказывает президент городского заседания. Но, несмотря на развивающуюся проблему, идею с кошками положительно восприняли не все. Министр здравоохранение на корню обрубил предложенный вариант, сообщив, что блохи, которые обитают на грызунах, переберутся на кошек.

Взволнованность властей по поводу крыс в городе объясняется бурной вспышкой брюшного тифа, который, скорее всего, распространяется через блох, которые перемещаются вместе с грызунами.

Будет ли принято необычное предложение властей по организации «армии кошек», еще достоверно не известно.