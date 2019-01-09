Меган Маркл не будет отдавать ребенка учиться в традиционную школу-интернат

Королевские инсайдеры предполагают, что Меган Маркл может отправить своего ребенка в обычную школу всего в двух шагах от нового дома в Виндзоре.

Королевские биографы рассказывают, что принцы Гарри и Уильям в детстве учились в элитной школе-интернате Eton College, где традиционно обучаются члены королевской семьи. Однако инсайдеры утверждают, что Меган Маркл снова пойдет против правил и не будет отдавать своего ребенка учиться в школу-интернат. По словам актрисы, она предпочитает обычное образование для своего первенца, без королевских излишеств.

Стоит отметить, что год обучения ребенка в Eton College обходится родителям в 40 000 фунтов стерлингов. Сама королева пока не комментирует такое решение экс-актрисы. Напомним, что этой весной Гарри и Меган переедут в новое жилье после того, как будут завершены обширные ремонтные работы.