Загрязнения угрожают Большому Барьерному Рифу

Массивные шлейфы загрязненной воды достигают Большого Барьерного рифа Австралии после нескольких недель разрушительных дождей, что приводит к опасениям, что загрязнение может повредить риф.

Вода от наводнений в Квинсленде смыла осадки и загрязнения. Большие шлейфы достигли Большого Барьерного рифа. Он столкнулся с очередной угрозой.

Сотрудники Австралийского Института морских наук рассказали, что плюмы, которые видны на спутниковых снимках, покрывают большую площадь.

Беспрецедентные муссонные дожди в течение двух недель оставили большую часть северо-восточного Квинсленда под водой. Почти 3000 домов были повреждены в городе Таунсвилл. По меньшей мере, три человека погибли в результате наводнения. Сотни тысяч голов скота погибли во время потопа. Оценки ущерба превысили $1 млрд ($700 млн США).

Сейчас большая часть паводковой воды уходит в Коралловое море и направляется к Большому Барьерному рифу.

Риф является объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций, который занимает площадь 133 000 квадратных миль и является самой обширной экосистемой коралловых рифов планеты. Предыдущие угрозы его выживанию включали массовые обесцвечивания в 2016 и 2017 годах.

Ученые обеспокоены тем, что паводковые шлейфы могут убить кораллы и водоросли. Две вещи, которые больше всего беспокоят специалистов - это осадки от эрозии в водосборе, которые транспортируются с дождевой водой в реки на риф и питательные вещества, такие как азот и фосфор.Ветры в этом районе несильные, поэтому шлейфы не рассеиваются быстро.

Питательные вещества в шлейфе могут вызвать рост водорослей, что также повредит рифу. Одним из возможных преимуществ шлейфов является то, что более прохладная вода наводнения убережет риф от теплой воды, которая губит его.