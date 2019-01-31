На Мальте обнаружили древнюю каменоломню

На острове Гозо, что входит в Мальтийский архипелаг, в ходе строительных работ по сооружению музея была обнаружена каменоломня. Она появилась в период со II века до нашей эры по I век нашей эры. Остатки каменоломни обнаружили строители. Уникальная для этих мест находка сразу же привлекла внимание археологов.

Историческая находка – древний карьер, предположительно относящийся ко времени Пунического и Римского периодов (II век до нашей эры – I век нашей эры), была обнаружена рабочими на месте строительства нового музея на острове Гозо.

Одни исследователи считают, что это сооружение относится к временам древнего Карфагена, другие утверждают, что она была создана римлянами.

Что удивительно, каменоломня есть, а вот следы карьеров, где добывался камень, до сих пор не найдены. Большая часть сооружения сохранилась неплохо. Пока не обнаружены подвалы или другие подземные помещения.

Специалисты уверены, что исследование каменоломни добавит много интересного в историю острова. Скорее всего, древнюю каменоломню объединят с музеем, строительство которого было здесь запланировано. Здесь будут исторические коллекции и коллекции, связанные с местным фольклором и археологией.

В России во время строительных работ на одной из улиц Москвы обнаружили артефакты возрастом XVI–XVIII век. Эта находка имеет отношение к Мальте. В 1798 году Мальту захватил Наполеон, Павел I протянул руку помощи и предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге.

Немного позже его провозгласили великим магистром Мальтийского ордена. Это событие способствовало тому, что с 1799 по 1803 год на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка пришивались пуговицы, одну из которых и нашли в Москве.