В сети рассказали о пикапе LADA «Пилигрим» на основе ВАЗ-2110 и LADA 4x4

Тольяттинская компания «Лада-Тул» разработала четырехместный пикап, получивши название LADA «Пилигрим». Однако данный автомобиль так и не стал серийным.

LADA «Пилигрим» обзавелась рамной конструкцией, кузовом от ВАЗ-2110 и подвеской от LADA 4x4. Редуктор передней оси в LADA «Пилигрим» закреплялся на отдельных подушках, а мотор объемом 1,8 литра размещался на опорах от «Жигулей». Раздаточная коробка располагается как у Chevrolet Niva.

Грузовой отсек пикапа LADA «Пилигрим» получил откидной борт, благодаря которому удлинялась платформа, позволяющая перемещать большие грузы. Также можно еще больше увеличить платформу, откинув сиденья заднего ряда. Интерьер LADA «Пилигрим» почти полностью повторяет салон ВАЗ-2110, если не считать рычагов «раздатки» и блокировки межосевого дифференциала. Из-за экономических причин не было организовано массовое производство пикапа LADA «Пилигрим», а компания-изготовитель пикапа стала банкротом.