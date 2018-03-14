Представлены независимые рендеры LADA Pickup

На данный момент, лишь одна российская автомобильная компании выпускает пикапы. УАЗ "Пикап" получил хороший спрос в РФ, однако нехватка сегмента очевидна. Поэтому независимые дизайнеры представили рендеры пикапа LADA.

На российском рынке сейчас большинство продаж во всех сегментах, кроме SUV, занимают российские модели. Однако пикапов на рынке много, а отечественных - мало. Сейчас производством таких машин занимается лишь Ульяновский завод, а нехватка российских пикапов на лицо. Чтобы "подогреть" интерес к данному сегменту, дизайнеры решили представить визуализацию LADA Pickup.

В целом машины слегка напоминает японский пикап Toyota Hilux, но отличия все же сильно заметные. Например, модель получила фирменную радиаторную решетку, а оптика и все передняя часть выполнена в X-стиле, который прослеживается в последних моделях марки.

Стоит отметить, что на данный момент LADA не планирует выпуск подобной машины, так как сейчас "АвтоВАЗ" готовит к выводу на рынок кросс-версию LADA Vesta и обновление для LADA Granta LF.