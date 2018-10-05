Японский истребитель F-2 найдет в море

Японский истребитель-бомбардировщик F-2 рухнул в море недалеко возле берегов округа Фукуока. Воздушное судно разбилось в 130 километров от авиабазы Цуйки.

Истребитель F-2 совершал тренировочный полет, однако спустя несколько минут, около 08:00 по местному времени, его потеряли со всех радаров, позже выяснилось, что воздушное судно упало в море, началась в экстренном порядке операция по спасению пилотов. Большое количество военное техники было направлено на место крушения истребителя-бомбардировщика F-2. Спустя час были спасены два пилота, которые плыли на спасательных плотах. Оказалось, что они успели за несколько секунд до крушения, катапультироваться, а уже в море надули себе спасательный плод.

Похожий инцидент уже случался в январе, тогда два российских бомбардировщика Су-34 не смогли разлететься в воздухе, в итоге они столкнулись, инцидент произошел в Японской море. Один истребитель рухнул в море, а второй, несмотря, на многочисленные неисправности, смог долететь до посадки, с отказавшими двумя двигателями.