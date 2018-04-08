Метеорологическая служба Марса сообщает сводки погоды для будущих жителей планеты

Если человечество когда-либо планирует колонизацию Марса, создать услугу, оповещающую о местном прогнозе погоды на красной планете, просто необходимо.

Посадочный модуль NASA InSight приземлился на Марсе несколько месяцев назад, и за время с момента его прибытия он создал немалое количество инструментов, которые он будет использовать для мониторинга внутренней части планеты. Его основная миссия заключается в передаче данных о внутренней работе Марса. Робот оснащен датчиками, которые позволяют ему создавать свои собственные марсианские метеорологические отчеты, и вы можете просматривать их самостоятельно.

В рамках веб-хаба Mars InSight NASA построило полноценную страницу погоды на Марсе, где указывается высокие и низкие температуры, скорость и направление ветра и давление воздуха. NASA использует эту информацию для учета потенциальных изменений в показаниях, которые он получает от сейсмометра робота, который внимательно прислушивается к вещам, происходящим глубоко под поверхностью.

Отчеты о погоде на Марсе являются чем-то вроде дополнительного бонуса. Информация о погоде имеет жизненно важное значение для миссии, но она интересна сама по себе. Теперь можно видеть полное изложение изменений температуры и местного климата каждый день.

Как известно, Марс - очень холодное место. Самые последние показания погоды от 17 февраля показывают максимум 2 градуса по Фаренгейту и очень холодный минимум -138 градусов. Скорость ветра была около 12 миль в час в среднем с порывами до около 38 миль в час.

В отчетах на сайте отражаются изменения погоды с течением времени с помощью удобных графиков, что позволяет видеть, как погода меняется изо дня в день.