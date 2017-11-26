Новое оружие для борьбы с контрафактными товарами: используйте свой смартфон

Исследователи изобрели химический отпечаток пальца, который при использовании приложения для телефона показывает, является ли продукт подлинным или поддельным. Отпечатки пальцев были протестированы и получили 100-процентный успех.

Исследователи протестировали систему, выпустив метки, состоящие из QR-кодов, напечатанных на бумаге и распыленных прозрачными чернилами, содержащими различные микрочастицы.

Многие из нас не способны отличить дизайнерской товар от подделки. Самое страшное, что попадаются поддельные лекарства, и здесь на кону стоит человеческая жизнь. Во всем мире потребительский контрафактный импорт ежегодно имеет оборот в полтриллиона долларов. Торговля растет, распространилась на большинство отраслей промышленности и всегда, по крайней мере, на один шаг впереди производителей.

Таким образом, потребителям трудно чувствовать себя в полной безопасности в отношении своих покупок. В ответ два исследователя из центра нанонауки Копенгагенского университета разработали 100% безопасную систему маркировки, где отдельные предметы получают этикетку, так называемую метку, которая соответствует уникальному отпечатку пальца. После почти 10000 тестов исследователи доказали, что их метод работает.

Такую метку можно нанести на бутылку вина, золотые часы, картину – на что угодно. Метка не должна быть больше запятой. По словам специалистов, это невозможно скопировать, потому что вероятность того, что два элемента имеют один и тот же отпечаток пальца, равна нулю. Эту систему борьбы с контрафакцией можно уверенно называть самой безопасной в мире.

Фингерпринт, или бирка, состоит из прозрачных чернил, которые содержат различные микрочастицы, распыленные на коде штриховой маркировки, на бумаге, например. Точно так же, как горсть песка, брошенная на поверхность, частицы образуют случайный, совершенно уникальный рисунок крошечных белых точек при применении. Так как нет возможности создать идентичные паттерны с помощью этого метода, скопировать их невозможно.

Чернила можно распылить над любым типом кода штриховой маркировки и на многих типах материалов. Создание таких бирок обойдется недорого. Система работает таким образом, что каждый продукт, покидающий завод, получает свой отпечаток пальца, который затем регистрируется в базе данных.

Контрафактная безопасность - не единственная умная вещь в этой системе. Покупатели могут проверить свой продукт с помощью обычного смартфона, который с помощью приложения сканирует отпечаток на товаре и проверяет наличие соответствующего изображения в базе данных.

Когда вы покупаете фармацевтические препараты онлайн, у вас нет возможности узнать, кто проивел то, что вы купила. Сегодня потребители не могут самостоятельно проверить подлинность товара.

Во время своих 9720 тестов, которые включали различные типы мобильных телефонов, обрабатываемых различными пользователями, исследователи столкнулись с нулевыми ложными срабатываниями. Исследователи также протестировали систему вместе с компаниями, которые производят упаковку и этикетки для всего: от обезболивающих и бутылок вина, до кроссовок и банок печенья.

Копенгагенский университет получил патент на систему, в котором сейчас отсутствует только программный компонент. Исследователи ожидают, что он будет завершен в течение года.