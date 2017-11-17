Tesla обещает начать производство своего родстера следующего поколения к 2020 году

Новый родстер, который должен заменить своего предшественника, был анонсирован Tesla несколько лет назад во время премьеры своего полностью электрического полуприцепа и может похвастаться такими впечатляющими характеристиками, как 8,8-секундная четверть мили, максимальная скорость более 400 км в час и ускорение до 100 км в час за 1,9 секунды.

В то время как первый родстер, выпущенный еще в 2008 году, был описан энтузиастами во всем мире как захватывающий, новая модель reveal была встречена с несколько большим трепетом.

Некоторые комментаторы считают, что Тесла должен изо всех сил и соответствовать более футуристическому взгляду, в то время как другие утверждают, что сдержанность компании в отделе дизайна фактически придает их продукции черты слишком редкого класса.

Еще одним аспектом раздора является утверждение о том, что новый родстер будет иметь диапазон батарей до 1000 км, что примерно в два раза больше, чем предлагают другие основные производители.

С другой стороны, многие, если не большинство, покупателей Tesla, вероятно, в первую очередь сосредоточились на скорости, управляемости и всех других преимуществах электромобилей, чтобы пронестись по городу и сельской местности.

Если Tesla выполнит свое обещание, новый родстер может стать самым быстрым серийным автомобилем на сегодняшний день.

Что касается даты выпуска, зная склонность компании пропускать сроки, объявленные ею, эксперты предполагают, что родстер, скорее всего, сойдет с завода в 2021 или 2022 году.

Если вы хотите быть среди немногих счастливчиков, чтобы насладиться новой игрушкой от Tesla, будьте готовы раскошелиться не менее чем на $200,00, включая резервирование в размере $50,000 или $250,000, если вы хотите специальную модель «серии основателей», ограниченную всего 1000 единицами.

Последнее, что нужно рассмотреть, это удастся ли Tesla обеспечить свое место в качестве единственного автопроизводителя высокопроизводительных полностью электрических автомобилей в США даже после того, как его конкуренты представят свои собственные версии EV в ближайшем будущем.

По этому поводу Мэтью Деборд из Business Insider сказал, что, в конечном счете, это может даже не иметь значения.