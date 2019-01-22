Ученые поделились впечатлениями после погружения в Голубую дыру

Исследователи нанесли на карту глубины Великой Голубой дыры у берегов Белиза.

Они достигли дна Большой голубой дыры, раскинувшейся у берегов Белиза. Теперь, когда экспедиция завершена, исследователи рассказали историю о новых минеральных сосульках, мертвых моллюсках и пластиковых бутылках.

Команда исследователей, в том числе Фабьен Кусто, внук режиссера и исследователя Жака Кусто, который впервые сделал воронку знаменитой, наметили глубины отверстие с помощью звуковых волн. Глубина равняется 124 метрам.

Когда звуковые волны поражают различные объекты и образования, они отскакивают различными способами в зависимости от размера и формы объектов, которые они поражают. Используя эти гидролокаторы, исследователи создали первую полную 3D-карту воронки, которая достигает 318 м в поперечнике.

Исследователи более 20 раз ныряли на глубину знаменитой воронки. Они обнаружили новые сталактиты или минеральные наросты, которые выглядят как сосульки, которые образовались, когда уровень моря был примерно на 150 м ниже, а отверстие было просто сухой пещерой. Со временем пещера рухнула в сегодняшнюю воронку, заполненную пещерами, усеянными сталактитом.

Исследователи назвали область отверстия кладбищем раковин после того, как увидели сотни мертвых раковин или моллюсков, которые, возможно, упали в отверстие, не могли вернуться и в конечном итоге погибли.

Они нашли крошечные следы, где раковины пытались подняться вверх по холму, и крошечные следы скольжения, где они, наверное, скользили вниз. Это печальная морская история с огромным количеством раковин, которые они нашли, указывает на то, что популяция раковин, вероятно, была очень большой.

И, пожалуй, самые неприятные воспоминания, которые остались у исследователей, это пластиковые бутылки на дне голубой дыры.