Геологи предсказали скорую вулканическую катастрофу в США

По мнению американских ученых, действующие вулканы Калифорнии могут забрать тысячи жизней.

Геологи США из государственной геологической службы предсказали скорую вулканическую катастрофу в США. По их словам, в Калифорнии находятся 7 вулканов, которые периодически извергаются. Это значит, что они еще действуют и в случае крупного извержения могут погубить тысячи людей. О данной опасности специалисты предупредили на официальном сайте Геологической службы США.

По предварительным подсчетам ученых, число жертв при пробуждении вулканов может составить 200 тыс. американцев. Последнее тысячелетие в штате не прошло спокойно. За эти годы вулканы извергались как минимум 10 раз. Геологи уверены, что растущее количество инцидентов и увеличение их частоты неминуемо приведет катастрофе континентальных масштабов.

Чтобы немного обезопасить жителей Калифорнии, специалисты составили специальную карту, на который отмечены самые опасные территории штаты. Такими оказались близлежащие территории к вулкану Шаста. Это заселенный район, в котором проживает более 100 тыс. человек. Вторыми в списке опасности находятся вулканы Клир-Лейк и Лонг-Валли.

Также специалисты оценили ситуацию прошлых лет и попытались предсказать, насколько велика вероятность, что один из вулканов снова проснется ближайшие три десятилетия. Оказалось, что вероятность составляет около 15-16%. Ученые настаивают, что государство должно обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.



