Кандидат на пост Папы Римского был обвинён в изнасиловании двух детей

Австралийский кардинал Джордж Пелл, который до этого вторника был третьим по величине религиозным деятелем Ватикана, поскольку он был министром экономики и в последние годы считался кандидатом в папы, был осужден за сексуальное насилие над двумя детьми.

Всего три дня назад состоялся беспрецедентный саммит, на котором церковь обещала отвечать на случаи сексуального насилия над детьми. Теперь же Ватикан обязан подавать пример вынесением приговора Пеллу.

Религиозный деятель, один из тех, кто имел больше власти в Ватиканской курии во время этого понтификата, был признан виновным судом в Мельбурне 11 декабря за изнасилование мальчика в 90-х из 13-летнего хора и сексуальное притеснение другого юноши такого же возраста в престижной школе Сент-Кевинс. Однако только во вторник приговор был опубликован решением суда, который с сегодняшнего дня будет обсуждать, какое наказание применять.

Мельбурнский суд принял «постановление о пресечении», которое запрещало средствам массовой информации упоминать об этом деле под угрозой судебного разбирательства.

Это вынужденное молчание было введено для защиты присяжных от второго судебного процесса, в ходе которого кардинал Пелл должен был предстать перед судом за другие предполагаемые преступления.Но обвинение решило отказаться от этого второго судебного процесса, что привело к молчанию СМИ во вторник по первому делу и уполномочило СМИ огласить приговор.