Сбежав из тюрьмы, ты не получишь наказание в Германии

Обычно побег из тюрьмы совершают заключённые за серьёзные преступления, и на самом деле так обстоит дело во многих странах, хотя есть исключения, когда это не является чем-то наказуемым или нелегальным в соответствии с законами таких стран, как Германия, Мексика, Австрия или Бельгия.

Рассмотрим причины, по которым в этих странах побег из тюрьмы не является чем-то противоречащим закону. Например, в Германии это законно, и все соответствует действующему закону с 19-го века. Это было в 1880-х годах, когда Германская империя установила, что каждый человек имеет право добиваться самоосвобождения и не будет наказан, если он это сделает. Норма все еще действует сегодня, что не означает, что вы вернетесь в тюрьму как можно скорее, когда вас «поймают».

Как и в Германии, другие упомянутые страны руководствуются очень похожими принципами, различающими право на свободу и право поиска свободы. Первое теряется при совершении преступления, а второе нет.

Как резюмировал в свое время судья Верховного суда Мексики: «Первобытное желание свободы — это скрытое желание внутри каждого человека, поэтому попытка сбежать никогда не может считаться преступлением».

В этих странах обычно происходит так, что побег из тюрьмы нарушает правила пенитенциарного центра, а это означает снижение шансов на получение условного заключения. Мы также должны уточнить, что любые незаконные действия, совершенные во время побега, такие как подкуп сотрудника полиции или грабеж, повлекут за собой более суровое наказание.