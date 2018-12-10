В Китае певица-голограмма собирает стадионы поклонников

В Китае набирает популярность певица Ло Тяньи. Она собирает полные концертные залы, билеты на которые оцениваются от 16-ти тыс. рублей.

На данный момент в местной социальной сети Weibo Ло Тяньи имеет 3 миллиона подписчиков, но многие считают, что это только начало.

Певица была создана путем непрерывной работы около двухсот человек в течении шести месяцев. Внешний вид Ло Тяньи максимально приближен к мультипликационному жанру «аниме», что предполагает большой интерес со стороны фанатов данного направления.

На концертах звезды выступают музыканты, которые исполняют свои партии на настоящих инструментах. Среди них – известный пианист Ланг-Ланг.

Стоит отметить, что далеко не у всех людей певица вызывает восхищение, но ее творчество уже нашло отклик в глазах многочисленных фанатов, посещающих ее концерты.