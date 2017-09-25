Исследователи Квинсленда предупреждают о супер продуктах

Во всем мире тратятся миллионы на «дизайнерские» продукты, которые, по мнению изготовителей, улучшат здоровье и помогут жить дольше, но на самом деле имеют ограниченную питательную ценность, предупреждают исследователи из Квинслендского технологического университета.

Исследуемые продукты едва ли включали одну или две из пяти основных групп продуктов питания. Продукты часто нацелены на уязвимых людей и могут оказаться невероятно дорогими.

От грудного печенья, которое якобы увеличивает подачу молока, до восстанавливающих способность кишечника ферментированных напитков или меняющих настроение белковых шариков. Исследователи обнаружили, что умный маркетинг выиграл, стал выше преимуществ для здоровья.

Многие из этих продуктов, как утверждается, приносят пользу здоровью. Исследовательская группа рассмотрела пять интересных продуктов для периода лактации: печенье, бойлы, чайный гриб, зеленый «vegie» порошок и «Комфи».

Было проведено более 30 000 научных исследований. По словам исследователей, не стоит обманываться этими продуктами, потому что они просто опустошают ваш кошелек.

Шарики протеина называют супер едой. Орехи кешью содержат питательные вещества, которые увеличивают секрецию серотонина. По словам ученых, не было никаких исследований, рассматривающих отношения между кешью и их влиянием на беспокойство, настроение или стресс.

Орехи, содержащие питательные вещества, являются таким маленьким компонентом шарика, что никакого влияния на настроение, скорее всего, не будет. Вам придется съесть очень много таких шариков, чтобы получить эту выгоду. С высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и калорий они могут привести к увеличению веса, если вы едите слишком много.

Утверждается, что ферментированный напиток улучшает здоровье кишечника, увеличивая разнообразие желудочно-кишечной флоры, что, в свою очередь, улучшает общее самочувствие, говорят исследователи. Но они не нашли никаких документированных доказательств этому. Исследования проходили только с грызунами.

Ученые обнаружили исследование, которое показало снижение уровня сахара в крови у мышей и отрегулирование уровня холестерина у уток, но эти результаты не были воспроизведены у людей.

Доказательства того, что комбуча увеличивает разнообразие желудочно-кишечной флоры человека, также слишком слабые, говорят ученые.

По словам диетологов, лучший способ улучшить здоровье кишечника - это есть растительные продукты, такие как бобовые, цельнозерновые, овощи, фрукты и орехи.

Маркетологи утверждают, что не делают ложных заявлений, они просто продвигают определенные тенденции.

Диетологи не против изготовленной супер еды в случае, если новая «дизайнерская еда» доказала научно обоснованную пользу для здоровья.