Назло королеве: Меган Маркл придумала нестандартные методы воспитания будущего малыша

Жену принца Гарри в который раз обвиняют в том, что она нарушает королевский протокол и не следует семейным традициям.

Меган Маркл находится в браке с принцем Гарри с прошлого года и уже ждет от него ребенка. Хотя ребенок еще не родился, Меган Маркл уже придумала нестандартные методы воспитания будущего малыша. Она приобрела экологически чистые подгузники, бэби-слинг и даже так называемую радио-няню. Возможно, она это делает назло королеве, ведь Елизавета II придерживается традиций и королевских правил.

Стоит отметить, что Меган уже несколько лет не есть мясо и пищу животного происхождения. Она также заявила, что постарается сделать своего вегетарианцем. Сейчас под влияние попал принц Гарри. Он практически перестал общаться с друзьями, отказался от алкоголя и сигарет, а его любимым занятием стала йога.



