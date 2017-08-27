Предвыборная компания президента Парижа побуждает к возрождению Европы

В какой-то момент может показаться, что в Европе те, кто мог бы ее защитить. Следовательно, мало будет аплодировать президенту Франции, который взял синий флаг со звездами и пытается провести контратаку конкретными политическими мерами для «европейского возрождения» в преддверии майских выборов.

Проблема в том, что этот проевропейский импульс Макрона происходит в слишком сложном контексте. С одной стороны, популярность французского президента все еще низка, а признание едва достигает 30%.

В таком глобализированном мире только сильный ЕС сможет столкнуться с проблемами, которые угрожают благополучию тех граждан, которые сегодня выражают свое недовольство, голосуя против антисистемных формирований. Сегодня безопасность и защита требуют большей интеграции сообщества.

Макрон представил в Париже Колледж разведки, цель которого - стать зонтиком всех европейских спецслужб для более эффективной борьбы с такими бедствиями, как терроризм.